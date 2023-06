Volledig gezin ook welkom in nieuwe Voice-variant

Eerst was er The Voice (Van Vlaanderen). Daarna mochten de kinderen deelnemen aan The Voice Kids en nog wat later liet mensen vocaal sterke ouderen meedoen in The Voice Senior. Nu is er ook The Voice Generations. Het format is traag maar gestaag aan een veroveringstocht bezig. Eerst liep het al in Australië en Litouwen, en nu is ook Portugal aan de beurt.

The Voice Generations is een wedstrijd waarin veel minder strikt is omschreven wie kan meedoen. Hele families kunnen zich inschrijven, maar ook drie kinderen van hetzelfde gezin, beste vriendinnen of twee grootouders met een kleinkind. In Vlaanderen staan nieuwe afleveringen van The Voice gepland, maar enkel de ‘gewone’ versie en die met kinderen.