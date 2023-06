Hij had nog nooit een match op gras gewonnen, nu staat Hammenaar op hoofdtabel Wimbledon

Voor het eerst in zijn carrière heeft Kimmer Coppejans (ATP 187) zich geplaatst voor de hoofdtabel op Wimbledon. In de beslissende kwalificatieronde voor het grandslamtoernooi dat maandag van start gaat, won de inwoner van Ham in vijf spannende sets (6-3, 4-6, 4-6, 6-4 en 6-2) van de Japanner Taro Daniel (ATP 105).

De prestatie van de 29-jarige Coppejans mogen we gerust een huzarenstukje noemen. “Bij mijn vier vorige pogingen op Wimbledon won ik geen enkele wedstrijd”, vertelt hij. “Sterker nog, ik had nog nooit een match op gras gewonnen. Het is duidelijk niet mijn beste ondergrond, maar nu is de ban gebroken”, aldus Coppejans, die in de tweede kwalificatieronde had afgerekend met Zizou Bergs.

De uit West-Vlaanderen afkomstige Hammenaar bereikte op Roland Garros (2015 en 2019) en de Australian Open (2021) al eens de hoofdtabel. Wie zijn tegenstrever wordt in de eerste ronde is nog niet bekend.

Elise Mertens is fit

Het staat ook vast dat Elise Mertens van de partij zal zijn in Londen. Deze week moest ze in haar eerste wedstrijd in Eastbourne opgeven met een heupblessure, maar het herstel verloopt spoedig. De Hamotnse zal in Wimbledon worden bijgestaan door Alexander Kneepkens van de Wilson Luxilon Tenkie Academy.