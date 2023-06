Triamant in Velm (Sint-Truiden) — © TJ

Sint-Truiden/Bree

“Ons vakantiegeld en het loon van juni zullen we niet meer krijgen.” Dat zegt het personeel van Triamant in een gezamenlijk statement. CEO Jo Robrechts betreurt het bericht en zegt dat het vakantiegeld intussen correct betaald is.