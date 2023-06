Dit was de eerste training van Yaya Touré als T2 bij Standard: “In onze bureau is hij niet zo stil als op het veld”

In afwachting van de nakende transfer van Zinho Vanheusden trok Yaya Touré de meeste aandacht naar zich toe op de eerste veldtraining van Standard. Logisch, de man won de Champions League met Barcelona, groeide uit tot een levende legende bij Man City en werd vier keer op rij verkozen tot Afrikaans Speler van het Jaar. Een wereldster van zijn formaat zie je zelden op de Belgische trainingsvelden.

Troostende Touré

Het was dan ook vooral uitkijken naar zijn eerste impressie als rechterhand van Carl Hoefkens. Touré sprak de groep één keertje zelf toe, maar liet de regie van de training toch vooral aan een actief coachende Hoefkens. De Ivoriaan beperkte zich tot een observerende en ondersteunende rol. Met af en toe wat korte aanmoedigingen (‘well played‘) na een geslaagde actie. Toen beloftenspeler Rayan Berberi (19) een bal in het aangezicht kreeg, was het Touré die zich om hem ging bekommeren. Een aai over de bol van de voormalige City-vedette, een paar troostende schouderklopjes, en de youngster kon weer verder.

© BELGA

Hoefkens: “Niet zo stil in onze bureau”

Touré zelf aanspreken na afloop van de training was geen optie. Strikte orders van de Luikse perschef. Carl Hoefkens maakte wel tijd voor een babbeltje. “Of ik genoten heb van mijn eerste dans met de Lady in Red? Die volgt later pas, maar ik heb ze nu toch al mee uitgevraagd”, grijnsde de nieuwe Luikse T1, die zich tevreden toonde over de intensiteit tijdens zijn eerste trainingssessie.

“De bescheiden houding van Yaya? Ieder zijn karakter”, aldus Hoefkens nog. “Voor hem zal het ook een beetje aanpassen zijn. Dit is een volgende stap in zijn carrière als trainer. Als staf gaan wij hem daarin voor honderd procent steunen. In de bureau is hij alleszins zo stil niet als op het veld. Ik zie hem in het gebouw ook dikwijls contacten leggen met spelers. Om zijn ervaring te delen en spelers bij te coachen. Voor iedereen is het een goede zaak dat hij hier is.”

© BELGA

Internationals sluiten later aan

Nog dit: 23 spelers tekenden present op de eerste training van Standard, waaronder twee nieuwkomers (Mundle en Price) en tien spelers van SL16 (de U23). De tien Luikse internationals sluiten eind volgende week pas aan. Perica is herstellende van een schouderoperatie. Ohio was een aandachtige toeschouwer op het veld, maar trainde zelf niet mee omwille van lichte hinder.