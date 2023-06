Nafi Thiam springt in het stadscentrum van Lausanne naar een achtste plaats

Nafi Thiam is donderdagavond achtste geworden in de hoogspringcompetitie op de Diamond League van Lausanne. De wereldkampioene zevenkamp sprong op een bijzonder city event in het midden van de Zwitserse stad over 1 meter 91. Een degelijk resultaat voor haar eerste hoogspringwedstrijd van dit outdoorseizoen.

Het persoonlijk record van Thiam staat op 2m02 (vier jaar geleden in Talence). Op het EK indoor in Istanbul, dat ze begin dit jaar won, sprong de 28-jarige Sportvrouw van het Jaar over 1m92. Op de sterk bezette meeting in Lausanne ging de overwinning uiteindelijk naar de Australische vice-olympisch kampioene Nicola Olyslagers met een sprong over 2m02. Op 21 juli neemt Thiam deel aan de hoogspringcompetitie van de Diamond League in Monaco.

© EPA-EFE