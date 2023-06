Wout van Aert maakt geen doel van groene trui en geeft toe: “Dit seizoen was nog niet makkelijk”

Vorig jaar won Wout van Aert (Jumbo-Visma) het puntenklassement in de Ronde van Frankrijk. “Maar dat is dit jaar niet echt een doel”, bevestigde de nationale kampioen tijdrijden donderdag in Bilbao.

Wel wil Van Aert zijn totaal van negen ritzeges in de Tour nog aandikken en dan scoor je automatisch ook punten voor de groene trui. “Je weet dus maar nooit. In de slotweek kunnen er ook nog een pak punten gesprokkeld worden. Jasper Philipsen en Mads Pedersen zijn mijn favorieten voor dat groene shirt. Zij gaan ook vlotjes over de bergen en dat helpt natuurlijk.”

De gele leiderstrui dragen in het Baskenland ziet Van Aert wel zitten. “De eerste twee ritten liggen me immers wel. De Grand Départ is me genegen. Ik kijk er naar uit. Voor echte klimmers zijn de hellingen in die eerste twee ritten niet lang genoeg. Voor mij zijn ze misschien net iets te lang, maar je weet nooit. Ik ben naar hier gekomen om het te proberen en dat ga ik zeker doen.”

“Dit seizoen is nog niet gemakkelijk geweest. Ik was er altijd dicht bij, maar vaak was het niet genoeg.” Wout van Aert

Na de Tour mikt Van Aert op een wereldtitel in Schotland. Ook daarom wil hij niet uitgeblust uit de Tour komen. “Maar je kan de Tour zeker niet omschrijven als een voorbereidingskoersje op het WK. Ik ben hier al enkele keren succesvol geweest en zou dat dit jaar ook graag zijn. Je kan niet zeggen dat ik niet sterk was in Zwitserland, want ik won de puntentrui. Daar zouden veel renners trots op zijn. Maar het is waar dat er meer van mij verwacht wordt. En ikzelf verwacht ook meer, ik wil zeges binnenhalen. Dit seizoen is nog niet gemakkelijk geweest. Ik was er altijd dicht bij, maar vaak was het niet genoeg. Hopelijk draaien we dat nu om en ben ik in de Tour op mijn best.”

Jonas Vingegaard is “soms de prooi, soms de jager”

Jonas Vingegaard gaat voor een tweede eindzege in de Tour de France. Vorig jaar hield de kopman van Jumbo-Visma Tadej Pogacar van een derde Tourzege, nu wordt hij als topfavoriet zelf opgejaagd wild “Soms ben ik de prooi, soms de jager. Zo gaat dat”, vertelde de 26-jarige Deen donderdag in Bilbao. “Het zal mijn manier van koersen niet veranderen. Mijn leven is door die Tourzege uiteraard wel veranderd, maar ik ben dezelfde persoon gebleven.”

Kort voor de persconferentie van Jumbo-Visma duidde Pogacar op die van UAE Emirates Vingegaard als topfavoriet aan. “Het maakt niet uit wie zegt wie er favoriet is. Ik kan ook zeggen dat hij de favoriet is. Voila, bij deze. Het heeft ook geen belang wie er favoriet is, uiteindelijk wint de sterkste in Parijs. We zullen wellicht wel veel naar elkaar kijken in deze Tour. Mattias Skjelmose moeten we ook in de gaten houden, maar ik ga vooral uit van mijn eigen kunnen. Ik ben goed uit het Criterium du Dauphiné gekomen en trok daarna op trainingskamp met de ploeg. De conditie is goed, ik sta waar ik wil staan. In Parijs zal ik weten hoe het afgelopen is.”

“Ik vermoed dat Pogacar al in de eerste etappes zijn kans wil gaan. Wij zullen als team dus al meteen op onze hoede moeten zijn. Er zitten heel wat zware etappes in deze Tour, moeilijk om er eentje als lastigste uit te pikken. Andermaal zal de slotweek wel weer bepalen wie de Tour wint.”

Als titelverdediger zal Vingegaard opnieuw een van de centrale personages zijn in seizoen twee van de Netflix-serie over de Tour de France. “Ik zal deze keer wat meer letten op wat ik zeg. Na het bekijken van het eerste seizoen zat ik met gemengde gevoelens. Op zich is de reeks een goede zaak voor het wielrennen, maar ze creëren wel verhalen die niet bestaan. Zoals die rivaliteit met Wout van Aert. Die is er niet.”