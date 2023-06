“Pas op! Zakkenrollers!”: inwoners van Venetië laten duidelijk merken dat ze gauwdieven die op toeristen azen beu zijn

Wie binnenkort Venetië bezoekt en plots “Attenzione! Borseggiatori!” hoort roepen, kan maar beter even zijn of haar spullen controleren. Net zoals heel wat toeristische steden kampt de beroemde Italiaanse stad met zakkenrollers, maar dat zijn de inwoners meer dan beu. Dus trekt een groep misdaadbestrijders dagelijks de straat op om gauwdieven te spotten en toeristen duidelijk te maken dat ze in de gaten worden gehouden. Beelden daarvan delen ze op sociale media om bezoekers van de stad attent te maken op het probleem.