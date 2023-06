“Akkoord tussen NAVO-leden om mandaat van Stoltenberg opnieuw te verlengen”

“Iedereen is het erover eens. De herbenoeming zal volgende week formeel worden vastgelegd en aangekondigd”, zegt een NAVO-diplomaat.

De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Julianne Smith, wil het bestaan van een overeenkomst niet bevestigen. Ze deelt wel meer dat er “de komende dagen” wellicht een mededeling zal volgen over de kwestie. “Een eventuele verlenging van het mandaat van Jens Stoltenberg is een optie die de bondgenoten overwegen”, klinkt het nog.

De Noorse diplomaat werd op 1 oktober 2014 benoemd als secretaris-generaal. Hij heeft er inmiddels twee termijnen van vier jaar opzitten. Als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne is zijn mandaat al eens met een jaar verlengd, tot 30 september 2023.

De 31 lidstaten van het bondgenootschap zijn op zoek naar zijn opvolger, maar vinden voorlopig geen consensus over een kandidaat. De bedoeling zou nu zijn om Stoltenberg in functie te houden tot de top die van 9 tot 11 juli 2024 plaatsvindt in Washington, en die in het teken staat van de 75ste verjaardag van het Atlantisch bondgenootschap.