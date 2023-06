Tadej Pogacar wil rivaal Jonas Vingegaard zelf bestoken, maar “ik heb slechts 70% mobiliteit in mijn pols”

Deze Tour opent met vuurwerk. Zaterdag in de openingsrit in Bilbao bepaalt de Col de Pike wie er nog winstkansen heeft diep in de finale. Een venijnig en steil rotding waar volgens veel insiders de klassementsmannen al aan de bak moeten om geen tijd te verliezen. Op dag 2 zit dan weer de Jaïzkibel, bekende van de Clasica San Sebastian, in het parcours opgenomen. “Ik denk dat er misschien 10 of 15 renners die eerste rit kunnen winnen. We hebben die finale verkend en het zal er heel explosief aan toegaan. Als ik klaar ben, is er een kans dat ik al tijd kan pakken. Al zijn het maar een paar seconden, dan ga ik die proberen mee te pikken.”

Wheelie

Pogacar waagde zich ook aan een wheelie, ondanks zijn pas herstelde pols. “Ik kon hem niet volhouden tot het einde van de klim”, reageerde hij bij de Tourorganisatie. “Dus neen: mijn pols is nog niet volledig in orde. Ik ben nog geen 100%, maar voel me wel goed. Ik heb in mijn pols zo’n 70% mobiliteit”.

Pogacar is nog geen 100% fit, maar wil wel gaan voor geel. — © EPA-EFE

De eerste week verloopt verder nog pittig. Met de Col de Soudet, de Tourmalet en de Puy de Dôme krijgt het peloton al drie cols buiten categorie te verwerken, nog voor de eerste rustdag. “In die eerste week zit bijna alles. Het gaat heel interessant zijn. Toen ik het parcours zag, was ik meteen excited. Door mijn blessure is dat nu wel wat minder, maar ik hoop op goede benen.” De ritten zaterdag en zondag bieden Pogacar de gelegenheid om al meteen het geel te pakken, vanaf dag 1 of 2. “Het is beter om ze pas in rit 20 te pakken zoals drie jaar geleden. (lacht) Dan heb je het minst last van druk. Anderzijds blijft het de Tour en daarin moet je elke kans grijpen. Al is het soms beter om even wat op de rem te gaan staan. We gaan echt koers zien in de eerste week. De klassementsjongens gaan alert moeten zijn, maar het is daarna wel nog heel lang tot Parijs.”

Nieuwe luitenant

Pogacar-Vingegaard, dat lijkt opnieuw het duel van deze Tour te worden. Vorig jaar liep de Sloveen een blauwtje op. Hij reed zichzelf aan flarden door ook op de aanvallen van Roglic en co te reageren. Daardoor kon hij op de Granon niet meer volgen toen Vingegaard zijn duivels ontbond. “Ik zit niet meer met de prestatie van Jumbo-Visma van vorig jaar in mijn hoofd. Ik focus op die van mij voor dit jaar. Het gaat niet alleen om Jonas Vingegaard. Er zijn meerdere teams.”

Pogacar aan het woord. — © Getty Images

Toch kan het haast niet anders, Pogacar moet zijn lessen getrokken hebben uit de Tour van vorig jaar, waarin Jumbo-Visma hem vakkundig wist te slopen. “In elke koers leer je wel iets, zeker in een grote ronde over drie weken. We willen dit jaar proberen beter te doen en de Tour opnieuw te winnen. Vorig jaar was ik ook al goed genoeg om te winnen, maar op sommige momenten was Jonas sterker. Daar moeten we rekening mee houden. Hij is voor mij de main guy. Hij was al dominant in de Dauphiné en daar had hij nog niet eens zijn beste vorm te pakken. We kunnen niet afwachten tot hij iets onderneemt.” Met die ‘we’ bedoelt Pogacar zijn nieuwe Britse luitenant, Adam Yates. “Adam kwam in de Dauphiné in de buurt van Jonas. Samen kunnen wij een supersterke tandem vormen. Het is goed om met hem een back-up plan te hebben.”