Aan de oevers van de Schelde gaan Marc Sergeant, Patrick Lefevere en José De Cauwer in conclaaf over de aanstaande Tour de France. Naast drie royale potten met ‘hangmosselen’ liggen ook Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar en Wout van Aert op tafel. Samen met die ene renner die er niet bij is. “Patrick, leg mij nog eens uit waarom Remco Evenepoel de Tour niet rijdt.”