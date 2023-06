Mathieu van der Poel wil Jasper Philipsen aan groene trui helpen in Tour: “Ik heb een heel ander gevoel dan vorig jaar”

Vorig jaar stond Mathieu van der Poel niet fris aan de start van de Tour de France. Hij moest verschillende keren snel lossen en gaf er tijdens de elfde etappe al de brui aan. Dit jaar hoopt hij uit te rijden. “Ik heb een heel ander gevoel dan vorig jaar toen ik hier aan de start stond. Ik ben heel blij met hoe alles gelopen is, eigenlijk al van begin dit jaar is alles naar wens of zelfs nog beter dan verwacht gelopen. Ik ben vooral benieuwd naar de laatste week in die bergen. Ik heb het in de Giro al meegemaakt, maar in de Tour is dat toch nog iets anders.” De Giro van 2022 is voorlopig de enige grote ronde die Van der Poel volledig uitreed.

© BELGA

Een belangrijke taak voor Van der Poel in de Tour: Jasper Philipsen zo goed mogelijk afzetten in de sprint. Dat deed hij bijvoorbeeld in de Baloise Belgium Tour met verve. Kan Van der Poel zijn sprinter ook in de Tour op zo’n 150 meter van de streep afzetten? “Dat denk ik wel. Het wordt niet makkelijk en het hangt ook een beetje af van de aankomst, maar we hebben dat in het verleden ook al gezien met Michael Morkov. En dan rijdt hij zelf, eigenlijk zonder te sprinten, nog top vijf. En als je Jasper zo kan afzetten heb je redelijk hoge winstkansen.”

Geel wordt moeilijk

Het is duidelijk wie er voor groen gaat in de ploeg. “Voor mij is dat geen doel. Als Jasper me nodig heeft om voor het groen te gaan, dan ga ik daar zeker niet mee inzitten om te helpen. Sowieso heeft Jasper meer kans in de sprintetappes. Voor mij liggen er meer kansen in de overgangsetappes.”

De openingsrit van zaterdag is eigenlijk al zo’n overgangsetappe. Of is het parcours toch al te lastig voor mannen als Van der Poel om het geel te pakken? “We hebben de laatste 50 kilometer verkend, die klimmetjes zijn wel op de limiet. Het is heel lastig. In principe, als de echte klimmers er hun zinnen op zetten, zal het heel moeilijk worden voor ons. Dan zou ik een van mijn beste dagen moeten hebben om te kunnen volgen. Maar je weet nooit hoe de koers verloopt. Ik ga het alleszins proberen.”

Jasper Philipsen: “Vertrouwen dat ik het waar kan maken”

Jasper Philipsen won vorig jaar twee ritten in de Tour, in Carcassonne en op de Champs-Elysées) en werd tweede in het puntenklassement, na Wout Van Aert. Dit jaar mikt hij ook op de groene trui. “Ik heb er vertrouwen in dat ik het waar kan maken in deze Tour”, vertelde de 25-jarige Limburger donderdag in Bilbao.

“Een ritzege blijft het eerste doel. Ik doe er wel goed aan om in de eerste etappes al wat punten te pakken, wil ik kans maken op dat groene shirt. Met een ritzege komen er zeker een pak punten bij. Wout van Aert is misschien de grootste concurrent, maar wil die wel gaan voor de groene trui? Als die er niet vol voor gaat; is er een erg grote concurrent weg. Maar er zullen nog wel enkele jongens een doel gemaakt hebben van het puntenklassement.”

© AFP

Dit seizoen won Philipsen al twee ritten in de Tirreno-Adriatico (WT), de Classic Brugge-De Panne (WT), de Scheldeprijs (1.Pro), de Elfstedenronde (1.1) en de openingsetappe van de Baloise Belgium Tour (2.Pro). Op het recente BK kwam hij er dan weer niet aan te pas. “Dat was wel een ontgoocheling. Ik had een complete off-day. Hoe dat kwam, weet ik nog niet. Ik ben wel in orde om te starten in de Tour.”

“Wij hebben hier een goede ploeg aan de start en ik heb vertrouwen in mezelf. Maar dit is nog altijd de Tour de France en hier zitten de beste renners bijeen. Mathieu van der Poel zal wellicht de laatste man voor mij zijn in de sprinttrein. Silvan Dillier kan veel, vooral de koers controleren. We moeten mijn spurttrein nog eens goed bespreken. Sommige ritten zal het wellicht het beste zijn om Van der Poel als laatste man voor mij uit te spelen. In andere etappes misschien niet. Met Ramon Sinkeldam , Soren Kragh Andersen en Jonas Rickaert heb ik nog goede mannen voor mij. Zij kunnen het ook op een lint trekken. Ik kijk er alvast naar uit.”