Amerikaans Hooggerechtshof maakt einde aan positieve discriminatie op universiteiten

De zes conservatieve rechters oordeelden, tegen het advies van drie progressieven in, dat toelatingsprocedures op de campus op basis van huidskleur of etnische afkomst van sollicitanten ongrondwettig zijn. “Veel universiteiten hebben zich ten onrechte op het standpunt gesteld dat de basis van iemands identiteit niet zijn test is, de vaardigheden die hij heeft verworven of de lessen die hij heeft geleerd, maar de kleur van zijn huid. Onze grondwettelijke geschiedenis tolereert dit niet”, schreef magistraat John Roberts namens de meerderheid.

De klagende partij, het studentencollectief ‘Students for Fair Admissions’, achtte het onrechtmatig dat instellingen, zoals Harvard en de University of North Carolina (UNC), de huidskleur van aspirant-studenten meenemen in de toelatingsprocedure.

In 1964 vaardigde toenmalig president Lyndon B. Johnson de ‘Executive Order 11246’ uit. Daarmee verplichtte hij alle instellingen die federale overheidsfinanciering ontvangen om via positieve discriminatie meer niet-blanken aan boord te krijgen, wat onder meer resulteerde in raciale quota.

Het Hooggerechtshof heeft zich sinds 1978 meermaals uitgesproken tegen quota, maar heeft universiteiten altijd toestemming gegeven om onder andere rekening te houden met raciale criteria. Tot nu toe beschouwde het Hof het streven naar meer diversiteit op campussen als “legitiem”, zelfs als dit betekende dat het principe van gelijkheid tussen alle Amerikaanse burgers werd geschonden.

Het Hof “draait decennia van immense vooruitgang terug”, schreef rechter Sonia Sotomayor namens de progressieven. Het “bevestigt een kunstmatige regel van onverschilligheid voor huidskleur als grondwettelijk principe in een diepgaand gesegregeerde samenleving, waar ras er altijd toe heeft gedaan en zal blijven doen”, vervolgde ze.