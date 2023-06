Nieuwjaarsfeest werd René fataal na dodelijke XTC-pil: tot 4 jaar cel voor dealer, maar slachtoffer ook verantwoordelijk

Tijdens een nieuwjaarsfeest in 2022 stierf René C. (39) na het innemen van een dodelijke XTC-pil. De Nederlandse dealer van de drugs krijgt nu 4 jaar cel. Twee vrienden van René werden veroordeeld voor schuldig verzuim omdat ze hun kameraad lieten doodgaan.

In mei moesten acht mannen zich verantwoorden voor de Tongerse rechter. Vijf Lanakense vrienden van René stonden daar voor schuldig verzuim. Sommigen werden ook vervolgd voor het aanleveren van XTC met de dood tot gevolg en het bezit van drugs voor verkoop. Ook de Nederlandse drugsdealer die voor de dodelijke pil zorgde, stond voor de Tongerse rechtbank.

Spartelen

De vader van drie minderjarige kinderen kreeg tijdens de noodlottige nieuwjaarsnacht van 31 december 2021 op 1 januari 2022 een berichtje van een 35-jarige vriend die vertelde dat er ‘snoepjes gegeten’ konden worden in de woning in Lanaken. Die nacht werden er nog vijf extra xtc-pillen besteld en geleverd, waaronder de dodelijke pil die het slachtoffer zou innemen.

Iets na middernacht kwam René toe bij de woning. Nietsvermoedend nam hij een van de pillen in maar enkele uren later liep het helemaal mis toen de man heftiger op de drugs reageerde dan verwacht. “Hij rolde over de grond als een hond en hij spartelde in de zetel. In plaats van te helpen, werden er lachend filmpjes van hem gemaakt. Je ziet de doodstrijd die het slachtoffer voerde”, sprak de aanklager, die stelt dat de vrienden niets ondernamen om René te redden. Volgens de aanklager werd er pas twee uur later hulp gezocht.

(lees verder onder de foto)

© TP

Vrijspraak

Twee vrienden werden uiteindelijk schuldig bevonden aan schuldig verzuim. De zeventigjarige bewoner van de woning en zijn zoon kregen hiervoor de vrijspraak. Zij hielden altijd vol dat ze sliepen toen het feestje fout liep.

De Nederlandse dealer, die enkel moest verschijnen voor het leveren van de dodelijke drugs, kreeg wel een zware straf van vier jaar. Voor hem werd de onmiddellijke aanhouding bevolen omdat de dealer begin deze maand zijn enkelband uitdeed nadat hij veroordeeld werd tot acht jaar cel voor een macheteaanval aan het kanaal in Kanne. De tussenpersoon - en tevens een van de vrienden die geen hulp bood - krijgt dezelfde straf.

LEES OOK. Twintiger krijgt 8 jaar cel omdat hij naaktzwemmer aanvalt met machete aan kanaal in Kanne

Gedeelde verantwoordelijkheid

De 35-jarige kameraad die de drugs bestelde, kreeg een celstraf van 20 maanden met de helft uitstel voor het verschaffen van de MDMA. Hij werd ook vrijgesproken voor schuldig verzuim. Meester Tom Van Overbeke, de advocaat van de dertiger, stelde dat de aansprakelijkheid en de schadevergoedingen verdeeld moesten worden. “Het staat vast dat het slachtoffer ook een fout heeft gemaakt. Elk normaal persoon weet dat er risico’s zijn aan het nemen van drugs. Er is, hoe je het draait of keert, een eigen verantwoordelijkheid”, klonk het. De rechtbank ging hierop in en legde 50% van de verantwoordelijkheid bij het slachtoffer, waardoor slechts de helft van de geëiste schadevergoedingen door de ouders en kinderen van René C. moeten betaald worden. In totaal gaat het om een te betalen bedrag van ruim 47.000 euro.

Enkele verdachten kregen ook een bijkomende celstraf van 12 maanden met gedeeltelijk uitstel omdat tijdens het onderzoek aan het licht kwam dat ze in het bezit waren van onder andere cannabis en cocaïne voor verkoop.