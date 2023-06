Woedende manifestanten dringen Zweedse ambassade in Bagdad binnen na koranverbranding

De demonstranten, aanhangers van de Iraakse sjiitische leider Moqtada al-Sadr, bleven ongeveer 15 minuten op de site van de Zweedse diplomatieke vertegenwoordiging. Toen de politie ter plaatse kwam, vertrokken ze weer.

Een 37-jarige Iraakse vluchteling had woensdag voor een moskee in de Zweedse hoofdstad Stockholm enkele bladzijden van een koran in brand gestoken. Moqtada al-Sadr, maar ook de Iraakse regering, hebben die actie scherp veroordeeld. De regering in Bagdad bestempelde koranverbrandingen als acties van “zieke en extremistische geesten”. De demonstranten kanten zich ook tegen de Zweedse regering, omdat de koranverbranding niet verboden werd.

Bij de manifestatie in Bagdad werden donderdag ook regenboogvlaggen in brand gestoken, een symbool van de LGBTI+-gemeenschap. Moqtada al-Sadr had daartoe opgeroepen omdat hij dit “de beste manier om te provoceren” vond.