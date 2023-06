Kimmer Coppejans plaatst zich voor de eerste keer in zijn carrière voor hoofdtabel Wimbledon na slopende vijfsetter

Kimmer Coppejans (ATP 187) heeft zich donderdag voor het eerst in zijn carrière geplaatst voor de hoofdtabel van Wimbledon. De 29-jarige Oostendenaar, die al jaren in Limburg woont, versloeg in de derde (en laatste) kwalificatieronde de Japanner Taro Daniel (ATP 105), het vierde reekshoofd in de kwalificaties, in vijf spannende sets (6-3, 4-6, 4-6, 6-4 en 6-2). De partij duurde drie uur en 29 minuten.