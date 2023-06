IN BEELD. Tadej Pogacar en Alex Kirsch pakken uit met ‘wheelie’ op slotklim, ook andere toppers verkennen openingsrit Tour in Baskenland

Le Grand Départ van de Tour de France nadert met rasse schreden. Donderdagnamiddag gingen de meeste ploegen de openingsrit van zaterdag verkennen in het Spaanse Baskenland. Tadej Pogacar stal al meteen de show met een ‘wheelie’ op de slotklim.

De slotklim van zaterdag wordt er eentje voor ofwel de punchers à la Van Aert of Van der Poel ofwel meteen al de echte klimmers. De Côte de Pike, een lastig klimmetje van twee kilometer met een gemiddelde stijging van tien procent, lijkt spek voor de bek van Tadej Pogacar. Tijdens de verkenning van de slotklim voelde de tweevoudige Tourwinnaar zich zo goed dat hij uitpakte met een ‘wheelie’. Zo kennen we hem. Van zijn pols, die hij brak bij een val tijdens Luik-Bastenaken-Luik, leek hij geen last te hebben.

Beelden van de verkenning van UAE:

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© EPA-EFE

Ook Alex Kirsch van Lidl-Trek heeft zin in de Tour. De ‘wheelie’ van de Luxemburgse kampioen werd gefilmd door een fan.

Alex Kirsch. — © BELGA

Meer beelden van de verkenningen:

Victor Campenaerts. — © BELGA

Caleb Ewan. — © BELGA

Lotto-Dstny. — © BELGA

Jasper Philipsen aan de brommer. — © BELGA

Mathieu van der Poel. — © BELGA

Alpecin-Deceuninck. — © BELGA

Wout van Aert. — © BELGA

Jumbo-Visma met Jonas Vingegaard en Wout van Aert. — © AFP

Christophe Laporte. — © BELGA

AG2R Citroën. — © BELGA

Soudal-Quick-Step. — © BELGA