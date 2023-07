Een drugshond doorzoekt de spullen in het klaslokaal, terwijl de leerlingen in de gang opgelijnd staan. — © Karel Hemerijckx

Klas in, leerlingen eruit en oplijnen in de gang. Eén drugshond in de klas, de andere langs de rij scholieren. En verrassend veel leerlingen waarbij de honden positief reageren, vaak op de aanwezigheid van jointjes. Zo gaat het eraan toe tijdens een drugscontrole van de jeugdrecherche op enkele middelbare scholen. “We kunnen die jongeren nog bijsturen en hen helpen.”