Vier arrestaties na vondst van drugs, wapens en cash bij huiszoekingen in Maasland

Lanaken/Maasmechelen/Maastricht

Het team Opsporingen van de lokale politie Lanaken-Maasmechelen viel donderdagochtend in het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek binnen op verschillende plaatsen in Lanaken, Maasmechelen en het Nederlandse Maastricht. Bij de huiszoekingen troffen ze drugs, wapens en geldsommen aan. Ook verrichtten ze in totaal vier arrestaties. De verdachten, drie mannen en één vrouw, werden meegenomen voor verhoor. Of ze daarna voorgeleid worden voor een onderzoeksrechter was donderdagnamiddag nog niet bekend.

Bij een van de huiszoekingen, in de Brugstraat in Smeermaas (Lanaken), zou een van de verdachten geprobeerd hebben te vluchten, maar ze konden hem toch inrekenen. Het drugsonderzoek wordt nu voortgezet.