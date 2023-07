De favoriete adresjes van topchef Gert De Mangeleer: “Hier is het goedkoop, maar hebben ze de beste charcuterie van België”

Terras

“Een beetje chauvinistisch, maar het terras van onze zaak in Zedelgem is een aanrader. Genieten op ons terras met zicht op de groente- en kruidentuin is een unieke ervaring.”

Bar Bulot, Loppemsestraat 52 in Zedelgem

www.barbulot.be

Kust

“Op zondag geniet ik graag met heel het gezin van de topproducten bij ’t Werftje. Eenvoudig maar perfect gebracht, volkse sfeer, een perfecte getapte pintje erbij en mijn zondag kan niet meer stuk.”

’t Werftje, Werfkaai 29 in Brugge

www.twerftje.be

Goedkoop

“’t Hof van Commerce in Stavele is de perfecte stop tijdens een fietstocht om de innerlijke mens te versterken met de huisgemaakte en, naar mijn idee, beste charcuterie van België. Bestel er zeker ook een picon au vin blanc, want die is uit de kunst.”

’t Hof van Commerce, IJzerstraat 16 in Stavel

www.hofvancommercestavele.be

Specialleke

“Het verwondert me niet dat Bozar dit jaar bekroond werd met een tweede Michelinster. Karen beheerst zijn klassiekers als geen ander en puurt ze uit tot perfectie. Proef zeker zijn bereidingen en croût’. Afsluiten doe ik steevast met een Tomme pouce Bozar style.”

Bozar Restaurant, Baron Hortastraat 3 in Brussel.

www.bozarrestaurant.be

Buitenland

“Ik ben een enorme liefhebber van Japan en zijn cultuur. Ik ben er al dertig keer geweest en ben steeds verrast door de puurheid van de keuken. Miaymasou in de bergen rond Kyoto bleef me in het bijzonder bij. De keuken van chef Hisato Nakahigashi is opgebouwd rond de ingrediënten die hij plukt in de natuur rond het restaurant. Jonge kruiden in de lente die in de herfst plaats ruimen voor champignons.”

Miyamasou, 375 Hanaseharachicho, Sakyo Ward, Kyoto

www.miyamasou.jp