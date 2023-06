Tot 4 jaar cel geëist voor Genkse familie die op grote schaal cannabis, cocaïne en ketamine zou verhandelen

De bal ging aan het rollen toen de politie informatie ontving over mogelijke drugshandel tussen maart 2019 en december 2021, vlakbij de woning van vijf Genkse broers, waar ze met hun moeder verbleven. Op 1 mei 2021 voerde de politie een observatie uit, waarbij te zien was hoe een man de oprit van het huis opliep. Toen hij de woning weer verliet, hield de politie hem staande. Hij had 25 gram cocaïne op zak en verklaarde dat hij de drugs net had gekocht.

Uit verder onderzoek botste de politie op een Messengerprofiel onder een valse naam. “De afnemer verklaarde dat als je daarop bestelde, dat er telkens iemand anders de drugs leverde. Je kon er zowel cannabis als cocaïne bestellen”, aldus de aanklager. Volgens de procureur was het profiel gelinkt aan een van de minderjarige broertjes van de Genkse familie. Maar omdat de jongeman in een jeugdinstelling verbleef, was het volgens de aanklager duidelijk dat ook de broers van de jongen drugdeals sloten.

Snapchat en TikTok

Twee weken na de observatie werd de politie opgeroepen aan een woning in Houthalen. Tijdens de tussenkomst van de agenten onderschepten ze een verdacht voertuig vlakbij het huis. De bestuurder en passagier waren twee van de Genkse broers. “Ze verstopten pakketjes cannabis in het struikgewas, ze hadden 2.250 euro in een heuptas zitten en droegen drie gsm’s bij zich”, aldus de aanklager. De bewoner van het huis verklaarde dat de mannen daar waren om drugsschulden te innen.

Uit nazicht van de gevonden telefoontoestellen kwamen er volgens de aanklager ‘enorme hoeveelheden bezwarende informatie’ naar boven: van berichten over het leveren van drugs tot foto’s met blokken cocaïne en filmpjes waarop te zien zou zijn dat sommigen cannabis knipten en verpakten en geld in het rond gooiden. Volgens het parket boden de mannen de drugs ook aan via andere sociale media, waaronder Snapchat en TikTok. Uiteindelijk werden er huiszoekingen uitgevoerd. In de kamer van een van de minderjarige broers werd 600 gram ketamine, samen met 18.500 euro cash, gestockeerd. Heel wat afnemers werden uiteindelijk naar de Torenlaan gestuurd, om de drugs af te halen bij een handlanger van de familie, zo stelde de aanklager. Die man riskeert dertig maanden cel en 12.000 euro boete.

(lees verder onder de foto)

Themabeeld — © getty images

Grote kans op recidive

De vier meerderjarige broers riskeren celstraffen van drie en vier jaar en geldboetes tot 20.000 euro. Hun minderjarige broertje moet voor de jeugdrechter verschijnen. De moeder moet vrezen voor twee jaar cel en 8.000 euro boete omdat ze op de hoogte zou geweest zijn van wat haar zonen uitspookten. De vader, die zijn zonen volgens de aanklager mee aanstuurde, riskeert vier jaar cel en 20.000 euro. Hij moest zich samen met zijn nieuwe vriendin ook verantwoorden voor een cannabisplantage van 457 planten in zijn nieuwe woning in Oudsbergen.

“Het was een echt familiebedrijf, zuiver gericht op winst door het aan de man brengen van verdovende middelen. De verregaande normvervaging bij dergelijke jongemannen is hallucinant. Het is ook zeer verontrustend dat ze hierin versterkt worden door hun ouders, terwijl zij hun kinderen net op het rechte pad zouden moeten houden.” Een van de broers had een notitie in zijn telefoon, die tijdens het onderzoek gevonden werd, over de relatie met zijn ouders. “Het zijn geen voorbeeldouders. Wij hebben altijd gedacht dat we boven de wet leefden”, zo stond er geschreven. Volgens de procureur is het recidivegevaar daarom ontzettend groot. De procureur eiste verder ook de verbeurdverklaring van een vermogensvoordeel van 500.000 euro, al kan dat nog gemilderd worden.

Slechte dealer

De raadslieden ontkennen dat het om grootschalig dealen gaat. Volgens hen zijn er daarvoor onvoldoende bewijzen in het dossier. “Tachtig procent van de tenlasteleggingen klopt niet”, sprak meester Jorgen Van Laer voor de 31-jarige broer. Volgens meester Abdel Belkhouribchia zou zijn cliënt dan weer een hele slechte dealer zijn. “Niemand zou hem verdovende middelen toevertrouwen, want hij zou ze zelf allemaal opgebruiken. Hij is de slechtste persoon om in te schakelen in een netwerk van verkoop”, klonk het. De raadslieden vragen vrijspraken, werkstraffen, opschorting en straffen met uitstel.

Vonnis volgt op 7 september.