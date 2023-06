Onbekenden pleegden in de nacht van woensdag op donderdag een inbraak in het warenhuis Wibra op De Koel in Overpelt. De daders drongen binnen nadat ze de achteringang opengebroken hadden. Vervolgens begaven ze zich naar de kluis van de winkel, maar ze kregen deze niet open. Er is dan ook geen buit. Het bleef beperkt tot materiële schade.