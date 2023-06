Alexander McQueen brengt kaarsen uit

Drie verschillende parfumeurs creëerden een geur voor de collectie, een geur gekenmerkt door bloemige en houtachtige noten. Het trio van kaarsen – met als namen Ghost Flower, Pagan Rose en Savage Bloom – is verpakt in een drakenei-achtige behuizing die de naam van de kaarsen alle eer aandoet.

Het kernwoord in de collectie? Balans, iets waar het Britse modehuis naar eigen zeggen altijd naar streeft. “De geuren zoeken naar dezelfde balans in hun aroma, als wat Alexander McQueen wil bereiken in hun ontwerpen en collecties. De collectie is dus een mooie aanvulling voor het modehuis.”

Wie een van de kaarsen in huis wil halen, moet wel diep in de buidel tasten. De kaarsen zijn online te koop voor zo’n 350 euro.