Ze roerde niet enkel in de potten op de zeilboot tijdens het televisieprogramma ‘Over de oceaan’, ook thuis kookt Annelien Coorevits graag. Als ze tijd heeft tenminste, want ze runt haar eigen modelabel AC by Annelien Coorevits, wat veel tijd opslorpt. “Dan is de spaghettisaus in de diepvriezer mijn grote redder”, lacht Annelien.