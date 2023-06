De politie schreef woensdag rond 17.40 uur een GAS-pv uit voor een bewoner uit de Kruishoefstraat in Dilsen. De man was er zijn nat snoeisel aan het opstoken. De geur was merkbaar in de hele buurt. Hoewel hij eerst beloofde het vuur te zullen doven ging hij na het vertrek van de politie toch door met opstoken. Dus werd een pv opgesteld.