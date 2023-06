Tennismama Caroline Wozniacki kondigt na 3,5 jaar verrassend comeback aan: “Als gezin besloten dat het tijd is”

In augustus zal de mama van twee haar opwachting maken tijdens het WTA-toernooi in Montréal, waar ze dertien jaar geleden triomfeerde. Daarna wil ze US Open en Australian Open doen.

“De afgelopen drie jaar heb ik de verloren tijd met mijn gezin kunnen inhalen”, schrijft Wozniacki op Instagram. “Ik ben moeder geworden en heb nu twee prachtige kinderen waar ik zo dankbaar voor ben. Maar ik heb nog steeds doelen die ik wil bereiken. Ik wil mijn kinderen laten zien dat je je dromen kunt nastreven, ongeacht je leeftijd of rol. We hebben als gezin besloten dat het tijd is. Ik kom terug om te spelen en ik kan niet wachten!”

© REUTERS

“Ik heb met veel vrouwen gepraat die hun dromen opgegeven hebben omdat ze een familie wilden, maar ergens diep vanbinnen het verlangen hebben om iets te doen waar ze gepassioneerd door zijn”, aldus Wozniacki in een interview met Vogue. “Ik wil aan die vrouwen tonen dat er misschien wel een manier is om dat te doen. Het is zeker niet moeilijk om de juiste balans te vinden, maar ik denk dat het mogelijk is. Ik heb geluk dat mijn echtgenoot mijn ouders mij zo hard steunen. En we hebben de hulp van een nanny voor de kinderen.”

US Open, Australian Open en Olympische Spelen

In hetzelfde interview legt Wozniacki uit wat haar precieze plan nu is. Ze zal eerst de US Open spelen, van 28 augustus tot 10 september, en daarna gaat ze zich voorbereiden op de Australian Open van begin volgend jaar. “Ook de Olympische Spelen in Parijs zijn een doel”, zegt ze. “Hoelang het gaat duren voor ik op mijn beste niveau ben? Dat kan ik zelf niet inschatten. Ik ga geen grote voorspellingen doen, maar als ik niet in mezelf geloofde zou ik dit niet doen.”

© AP

De intussen bijna 33-jarige Wozniacki speelde op de Australian Open van begin 2020 haar voorlopig laatste wedstrijd op het WTA-circuit. Twee jaar eerder won de Deense daar, in Melbourne, haar enige grandslamtoernooi. Eind 2018 maakte ze bekend dat ze met reumatoïde artritis sukkelt.

Wozniacki stond tussen oktober 2010 en februari 2018 in totaal 71 weken op de eerste plaats van de wereldranglijst. Ze won dertig toernooien, waaronder naast de Australian Open ook de Masters (in 2017). Daarnaast verloor ze ook nog eens 25 finales, waaronder twee keer op de US Open (2009 en 2014).

Begin deze maand sloeg ze al eens een balletje. Aan de zijde van Kim Clijsters nam ze toen deel aan het Women’s Legends op Roland Garros.