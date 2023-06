OPROEP. Strijk jij nog kledij of gaat alles gekreukt in de kast?

Eva Daeleman toont trots haar ongestreken kleding. “Hebben we met al die tijd die vrijgekomen is het leven opgedronken? Oh ja!” — © Instagram Eva Daeleman

“Zien wij er verfrommeld uit? Ja! Maar hebben we met al die tijd die vrijgekomen is het leven opgedronken? Oh ja!”, gaat Daeleman verder. In de reacties krijgt ze heel wat bijval. Van “ik ben blij dat ik niet de enige ben” tot “mijn kinderen wisten niet wat ze zagen toen ze op school voor de eerste keer een strijkijzer zagen voor hun strijkparels”. Al geven andere volgers aan niet zonder hun strijkijzer te kunnen: “Heerlijk om heel mijn gezinnetje zo netjes te zien rondlopen.”

Ook Riadh Bahri is fan van strijken. Zo bekende hij enkele jaren geleden bij zijn deelname aan De Slimste Mens ter Wereld dat hij zelfs onderbroeken en kousen strijkt. “Een onderbroek die niet gestreken is, ik voel dat direct”, klonk het.

OPROEP. Hoe zit dat bij jou? Passeert bij jou elk kledingstuk over de strijkplank, of gaan je T-shirts ongestreken de kast in? Let jij op het kreukgehalte van de stof wanneer je een kledingstuk koopt of heb je andere tips om je kleding mooi glad te krijgen? Laat het ons hieronder weten.