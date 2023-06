Een wandeling vanuit station Gent-Sint-Pieters: teruggeflitst naar de tijd van Jan van Eyck

Deze zomer gaan we treinwandelen. Negen weken lang reizen we per spoor naar de vertrekplaats van een wandeling. Het liefst is die locatie een station waar een verhaal aan vast hangt. Vandaag trekken we spoorslags naar Gent om te worden teruggeflitst in de tijd zodat we als het ware in de vijftiende eeuw naast Jan van Eyck lopen door de stad waar hij het Lam Gods afwerkte nadat zijn broer Hubert aan het veelluik was begonnen.