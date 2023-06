Vrijwilligers van Hookrock halen Woodstocklegendes naar Diepenbeek

Wie van blues- en rockmuziek houdt, kan dit weekend terecht in Diepenbeek op Hookrock. Het kleine festival heeft enkele grote namen op de affiche staan, waaronder de woodstocklegendes Canned Heat en de Britse rockband Dr. Feelgood. Hookrock is al toe aan zijn 19de editie en draait volledig op een team van vrijwilligers, die bijna allemaal 65 jaar of ouder zijn. Het is een uitdaging om op te boksen tegen de grotere festivals, maar de Diepenbekenaren slagen daar al bijna 20 jaar met succes in.