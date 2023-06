Milieuorganisaties: “Akkoord over verlenging van kerncentrales kan grootste hold-up uit Belgische geschiedenis worden”

De milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu (BBL), Greenpeace en Canopea zijn verontwaardigd over wat zij een onevenwichtig akkoord noemen tussen het Franse energiebedrijf Engie en de federale overheid. Zij denken dat het akkoord over de verlenging van de twee jongste kerncentrales, Tihange 3 en Doel 4, “de grootste hold-up uit de Belgische geschiedenis” kan worden.

Volgens de milieuorganisaties verliest iedereen bij dit akkoord, behalve Engie. De federale overheid heeft een maximumfactuur met Engie vastgelegd (van 15 miljard euro) voor de berging van kernafval. Als de kosten hoger oplopen, draait de belastingbetaler daarvoor op. De organisaties waarschuwen daarnaast in een persbericht dat er nog geen plaats of technologie beschikbaar is om het kernafval te bergen: er zijn enkel studies en hypothesen, waarvan de berekening tot vandaag niet publiek is.

De milieuorganisaties beschouwen het akkoord als het ultieme bewijs dat kernenergie niet rendabel is. Engie weigert het investeringsrisico te dragen, waardoor de staat moet participeren, aldus de organisaties. Geen enkel privébedrijf wil volgens hen zijn vingers branden aan de verlenging van de levensduur van oude kerncentrales.

Almut Bonhage, energie-expert bij Bond Beter Leefmilieu, stelt dat de regering een belangenconflict organiseert. “Door de snelle groei van hernieuwbare energie treden er langere periodes op van zeer lage tot negatieve elektriciteitsprijzen: daardoor neemt de rentabiliteit van logge inflexibele kerncentrales verder af”, zegt Bonhage. “De belastingbetaler verliest hier dus mogelijk twee keer: hij stelt zich garant om de verliezen voor Engie te compenseren, terwijl het aandeel van de staat in het kapitaal verlies maakt. Dit dreigt een situatie te creëren waarin komende regeringen op de rem gaan staan bij de uitbouw van hernieuwbare energie.”

De afspraken vormen volgens de milieuorganisaties een wankel kaartenhuisje, aangezien er nog geen vergunning is. De juridische basis van een toekomstige vergunning is problematisch vanwege de gebrekkige publieke consultatie, menen de organisaties.