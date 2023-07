Sint-Truiden - Hasselt

Meer leerkrachten met een migratieachtergrond, is dat de oplossing voor het lerarentekort? “Schaf het hoofddoekenverbod voor leraren af en laat thuistaal toe in de klas”, concluderen PXL-studenten Noura El Amraoui en Joeri Al-Koubaisy (45) in hun bachelorproef. Ook onderwijsexpert Dirk Van Damme vindt dat het hoofddoekenverbod op de schop kan.