“Only in Brussels”: man vervoert stoel en kast op step terwijl hij door het rood rijdt

Op sociale media gaat een filmpje rond van een erg opmerkelijke bestuurder. Op de beelden is te zien hoe een man op zijn step een kast en stoel vervoert in de Brusselse gemeente Sint-Gillis. En dat is nog niet alles: want alsof dat nog niet gevaarlijk genoeg is, negeert hij ook nog eens het rode verkeerslicht. “Dit zie je alleen maar in Brussel”, klinkt het onder andere op Instagram.