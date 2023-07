De vijftien strafste quotes van het afgelopen halfjaar: “Ik wil meer zijn dan alleen maar dat seksmeisje”

Het afgelopen halfjaar regende het straffe quotes in onze weekendinterviews. Eentje gemist? Wij zetten de vijftien meest opmerkelijke nog eens op een rij. Voor in je tuinstoel of onder de parasol.

1. Regula Ysewijn: “Ik heb jarenlang gedacht dat ik 33 jaar was”

“Ik heb vreemd genoeg het gevoel dat ik tijd tekort kom. Dat is begonnen omdat ik een paar jaar dacht dat ik 33 was. (lacht) Mijn papa vroeg waarom ik in de pers loog over mijn leeftijd. Ik zei: ‘Maar ik ben 33’, waarop hij aanhaalde dat ik 36 was. Toen ben ik heel hard geschrokken. Ik had het gevoel dat ik drie jaar van mijn leven kwijt was. Ineens had ik iets van: het is hier aan het korten en ik wil nog zoveel doen!”

© Inge Kinnet

2. Bockie De Repper: “Sinds ‘Boris’ heeft mijn allesverterende angst voor de dood weer de kop opgestoken”

“Dankzij therapie heb ik de angst voor de dood – die mijn leven wel degelijk heeft bepaald – kunnen terugdringen, al moet ik toegeven dat ik ben hervallen sinds Boris op tv komt. Daardoor werd ik te neig geconfronteerd met de dood en sindsdien ga ik weer naar de psycholoog. (denkt na) Ik wil gewoon niet dood! En al helemaal niet nu ik hier zo een tof leven heb gecreëerd. Mensen zeggen me: ‘Maak je geen zorgen. Als je sterft, ga je daar niets van voelen. Het wordt gewoon zwart.’ Laat dat nu net hetgene zijn waarvoor ik het meest bang ben.”

© Frank Abbeloos

3. Eline De Munck: “Ik heb vaak gedacht: ligt het dan aan mij dat ik geen respect krijg?”

“De manier waarop ik vroeger werd benaderd, heeft me ook gekwetst. Ik heb vaak gedacht: ligt het dan aan mij dat ik geen respect krijg? Het contact met mijn tv-bazen was ook niet altijd optimaal. Toen ik An Lemmens had vervangen in So You Think You Can Dance wilden ze me geen feedback geven, maar zij beslisten wel vanuit hun ivoren toren wie – ochottekes toch – het nieuwe toptalent van Vlaanderen mocht worden. Toen heb ik beslist om mijn ontslag in te dienen, omdat ik niet langer bereid was me over te leveren aan de grillen van enkele mensen die beslisten of ik goed genoeg was of niet. De machtsstructuur, die gigantische hiërarchiecultuur! Daar heb ik het echt wel moeilijk mee gehad. Nu heb ik daar geen last meer van: ik bepaal mijn eigen lot.”

© Boumediene Belbachir

4. Nora Dari: “Ik ben pas verliefd geworden op mijn man na onze verloving”

“Aanvankelijk nam ik Mouad niet serieus. Ik dacht: ‘Ik ken u nauwelijks, dus ik heb niets met u. Ik zal u pas serieus nemen als ge naar mijn papa gaat.’ Zo is het gegaan: ik had aanvankelijk geen gevoelens voor Mouad, maar toen ik zag dat hij de moeite wilde doen om mijn hand te gaan vragen, veranderde dat. Ik ben verliefd op hem worden in het jaar dat daarop volgde, het jaar van onze verloving. Ik weet dat jij dat misschien een rare volgorde vindt, maar in mijn cultuur is dat normaal. Pas als je verloofd bent, kan je iemand echt leren kennen. Zo is het ook gegaan bij ons. Gelukkig was Mouad alles wat ik gehoopt had.”

© Boumediene Belbachir

5. Marthe De Pillecyn: “Als je zwartgallig bent, moet het echt een kwelling zijn om in K3 te zitten”

“Natuurlijk hebben wij ook wel eens een slechte dag. Maar doorgaans zijn wij ook in het echte leven positief ingesteld. Ik denk dat dat noodzakelijk is als je deel wil uitmaken van K3. Stel je voor dat je zwartgallig bent, maar toch in K3 zit: dat zou een regelrechte kwelling zijn. (lacht) Marthe van K3 is blij als ze al die kindjes in regenboogjurkes ziet meedansen in de zaal, maar de echte Marthe De Pillecyn is even blij. Er is dus weinig verschil tussen wie we zijn op het podium en in het echte leven. Moet ook, anders hou je dit niet vol.”

© Kris Van Exel

6. Koen Buyse: “De plotse dood van mijn zus heeft alles veranderd”

“Het plotse overlijden van mijn zus heeft alles veranderd, maar dan ook echt álles. Op kerstavond 2019 kwam Ann ongelukkig ten val, op nieuwjaarsdag overleed ze. Dat hadden we niet zien aankomen. (knipt met de vingers) Het gebeurde. En het was gedaan. De wereld stond stil, maar tegelijk kreeg ik het vreemde besef dat alles ook gewoon doorgaat. Drie jaar later zou je denken dat ik het verwerkt heb, dat het beter gaat. Maar het gaat niet beter, het is gewoon anders. (denkt na) Het is wat het is. Dat is een zinnetje dat mijn ouders en ik steeds vaker gebruiken. Omdat we door deze gebeurtenis geleerd hebben dat we machteloos zijn, dat we niks te zeggen hebben in het leven.”

© Boumediene Belbachir

7. Sergio: “Ik ben geboren met een groot bakkes en ik zal ermee sterven”

“Ik denk dat ze bij de VRT content waren dat ik weg was. Ze hadden het niet zo begrepen op mijn directe stijl, op mijn taalgebruik. Ik heb niet zo lang gestudeerd, hé. Maar eigenlijk heb ik daar toen het pad geëffend voor presentatoren als Tom Waes en Erik Van Looy, die ook vaak een tussentaal hanteren. Ik ben slechts een vedette geworden, zij grandes vedettes.” (...) Soms krijg je toch ook graag wat respect van je collega’s. Onder artiesten is het net hetzelfde als vroeger op school: ze vormen kliekjes. De populairsten van het moment klitten samen, maar deze hevige jongen zien ze niet staan. Ik blijf sowieso wie ik ben: ik ben geboren met dat groot bakkes en ik zal ermee sterven.”

© Frank Abbeloos

8. Marcel Vanthilt: “Ik ga het een beetje kalmer aan doen en nu hoor ik in de verte vijf ex-vrouwen roepen: ‘Jaja, dat zal wel!’”

“Ja, ik ben van plan om het … (plechtig) Ja, ik gá het een beetje kalmer aan doen, beloofd. En nu hoor ik in de verte vijf ex-vrouwen roepen: ‘Jaja, dat zal wel! Mag ik uw agenda eens zien voor de volgende vier weken? Vol, zeker?’ Ja, die staat vol. Misschien is dat de reden waarom ik zoveel ex’en heb. Mijn oudste zoon is 21, mijn jongste is 17 en zit nog anderhalf jaar op de middelbare school. Ze hebben me steeds minder nodig, dus misschien wordt het nu echt wel tijd om twee maanden te gaan rondtrekken in pakweg Portugal. Al betrap ik mezelf er hier ter plekke op dat ik aan het bedenken ben of ik daar ook geen radioprogramma aan kan koppelen. Dan kan ik wat kosten recupereren. Ik blijf een zelfstandige, hé. Nee, maar echt: ik moet er werk van maken, want ik zou nog een stuk van de wereld willen zien. Ik ben bijvoorbeeld nog nooit in Zuid-Amerika geweest.”

© Koen Bauters

9. Wannes Lacroix: “Onlangs nog heeft er iemand in mijn gezicht gespuugd”

“Homoseksualiteit en bekendheid is blijkbaar een explosieve mix. In grootsteden probeer ik echt te letten op hoe ik overkom, want daar is het ’t ergste. Het zou niet de eerste keer zijn dat ik iemand vanuit een auto hoor roepen: ‘Ik steek u neer!’ Ik sta dan ook regelmatig voor de spiegel: ‘Zou ik dit wel durven aantrekken? Is het niet te gay?’ Versta me niet verkeerd, ik heb het hier niet over nagellak en make-up, hé! Al moet dat ook kunnen voor een man, niemand zou zich mogen bemoeien met hoe anderen zich uitdossen. Maar blijkbaar denkt niet iedereen daar hetzelfde over. Onlangs nog heeft er iemand in mijn gezicht gespuugd, op klaarlichte dag in het centrum van Mechelen. Daarna riep hij: ‘Kankerhomo!’ Ik stond aan de grond genageld, veegde het spuug van mijn gezicht en voelde me ontzettend vies. Een volle tien seconden heb ik me afgevraagd: ‘Ben ik dan echt zo raar?’”

© Inge Kinnet

10. Annemie Struyf: “We hebben een nationale obsessie met jong zijn”

“We hebben een nationale obsessie met jong zijn. Als je als zestiger zegt: ik ben blij met mijn leeftijd, word je raar bekeken. Of mensen zeggen: ja maar Annemie, gij ziet er jonger uit. Ik denk dan: maar ik wíl er helemaal niet jonger uitzien. Ook niet ouder. Maar waarom mag ik er niet gewoon 62 uitzien? Of nog zo’n vaste vraag in interviews: je bent 62, maar hoe oud voel je je vanbinnen? Dan antwoordt de persoon in kwestie: achtendertig. Ik heb dat ook gedaan, maar nu zie ik hoe fout dat was. Want het werkt dat denkbeeld in de hand: jong is goed, leuk en sexy en oud is lelijk, vermoeid, grijs, slecht. Als je zaken die over leeftijd worden geschreven door huidskleur of origine zou veranderen, word je beschuldigd van discriminatie. Maar op basis van leeftijd passeert het allemaal. Ik wil me niet als slachtoffer profileren. Maar ik wil dat wel aankaarten en ertegen ingaan. Ik heb me ook voorgenomen om op de clichévragen over leeftijd geen antwoord meer te geven. Hoe relevant is leeftijd eigenlijk?”

© Kris Van Exel

11. Jaap Reesema: “Ik had vroeger nog nooit van Regi gehoord”

“Onder de naam Jake Reese had ik al samengewerkt met David Guetta en Armin van Buuren en toen vroeg iemand van de platenfirma: ‘Waarom werk je niet eens een keertje samen met Regi?’ Eerlijk gezegd deed die naam niet echt een belletje rinkelen, al had ik wel al ooit van Milk Inc. gehoord. Maar toen ik bij Regi aanbelde en hij de deur voor me opendeed, klikte het meteen. En toen schreven we Ellie, dat op nummer 1 kwam. Daarna kwamen de single Summer Life en het tv-programma Liefde voor Muziek, waar hits als Kom Wat Dichterbij en Zo Ver Weg uit voortkwamen. Op die manier kreeg ik een wel erg bekend gezicht in Vlaanderen: ‘Hey, daar is-ie weer!’ Een mooie basis waarop ik nu kan voortbouwen.”

© Kris Van Exel

12. Lotte Vanwezemael: “Ik wil meer zijn dan alleen maar dat seksmeisje”

“Ik wil geen man die onzeker is en zeker geen man die mij onzeker maakt. De man die naast mij wil staan, moet mijn leven begrijpen, moet flexibel zijn, moet kunnen aanvaarden dat ik een druk leven heb. Ik streef ook naar een relatie waarin beide partijen gelijkwaardig zijn, dat er voldoende respect is, dat er rekening met elkaar gehouden wordt. Ik ben sowieso al een pleaser, maar af en toe wil ik daar ook wel iets voor terugkrijgen zodat er geen misbruik wordt gemaakt van mijn goedheid. En verder? Ik hoop gelukkig te worden met Max: samenhokken en kinderen krijgen. Ik hoop ook dat ik mensen kan blijven helpen, daar heb ik tenslotte voor gestudeerd. Ik zou me in de toekomst nog wat meer willen inzetten voor het mentale welzijn van mensen, omdat ik toch wel wat meer wil zijn dan dat seksmeisje alleen.”

© Boumediene Belbachir

13. Soe Nsuki: “Vroeger moest ik aan de kassa tellen of ik alles wel kon betalen”

“Het is echt wel hard geweest, hoor. Als je geen geld hebt, is alles vermoeiend. Je wil niet weten hoeveel keren onze telefoon is afgesloten. De rekeningen kwamen binnen, dus moesten we bellen om een afbetalingsplan te regelen. Maar bellen kon niet, want de telefoon was afgesloten. Dát is de ellende van armoede. En koud hebben. Wij hadden geen geld om een winterjas te kopen, dus in de winter hadden wij het voortdurend koud. (...) Tegenwoordig doe ik niets liever dan naar de supermarkt gaan, omdat ik zonder al te veel nadenken spullen in mijn karretje kan leggen. Vroeger stond ik daar te tellen, met een briefje van vijf euro in mijn zak. (...) En als je niet goed geteld hebt, ontstaat er een situatie aan de kassa en moet je alsnog iets gaan terugleggen. Die blikken van de mensen: verschrikkelijk.”

© Inge Kinnet

14. Prinses Delphine: “Ik haat winkelen, ik draag al vijfentwintig jaar dezelfde broek”

“To tell you the truth, I hate shopping, al moet ik daar aan toevoegen dat ik Maasmechelen Village echt wel leuk vind. Los daarvan: ik draag elke dag dezelfde kleren. Negentig procent van mijn tijd breng ik door in mijn atelier, dus heeft het geen zin om er netjes bij te lopen. Vraag maar aan mijn man, ik ga nooit shoppen. (trekt een grimas) In zo’n pashokje kruipen en dan voortdurend wisselen van outfit? Het idee alleen al! (neemt haar broekspijp tussen duim en wijsvinger) Kijk, ik zweer het je, deze broek draag ik al vijfentwintig jaar.”

© Boumediene Belbachir

15. Pauline Slangen: “Ik heb de scheiding van mijn ouders nog altijd niet verwerkt”

“De scheiding van mijn ouders heeft sporen nagelaten. Ik was veertien toen ze uit elkaar gingen en het is nog altijd niet volledig verwerkt. Ik kan er zelfs vandaag nog om huilen. Echt, ik was altijd een gelukkig kind, maar op mijn veertiende is er iets in mij gebroken. Ik mis dat nest, dat is een litteken voor het leven. Het zorgt ervoor dat ik niet alleen emotioneel uit de hoek kan komen, maar soms ook zeer hard.”

