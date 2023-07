In 9 weken naar een ecologische tuin met minder werk én een beter gazon: zo begin je eraan

© Marc Verachtert

Maaiwerk, amper iemand die ervan houdt. Toch wordt massaal en zelfs wekelijks gemaaid. Al of niet door een robotmaaier. We willen namelijk een kort groentapijt voor onze ravottende kinderen en een plek om te luieren en gezellig samen te zitten of te feesten met familie en vrienden. Maar moet dat kortgeschoren gazon wel zo groot zijn? Durf in te krimpen. Maai vanaf nu alleen nog wat echt nodig is: een spel- of zitzone en paadjes die vragen om op ontdekking te gaan. Jouw beloning? Minder werk, meer beleving en vooral ook een meer kleurige en biodiverse tuin!

Maai in stappen

© Marc Verachtert

Het niet wekelijks gemaaide gazon hoeft niet te evolueren naar een bloemenweide of een wegberm. Het kan en mag om de paar weken nog steeds kort gezet. Zelfs tot 4 cm hoogte, of tijdens droogte- en hitteperiodes beter 5 of 6 cm. Voor de cirkelmaaier is het kortwieken van een opgeschoten groentapijt van 10 cm geen enkel probleem. Is het 15 cm of meer, dan moet je eventueel in twee of meer stappen werken. Eerst kortwieken tot 15 cm, dan naar tien en zo naar de gewenste 4 tot 6 cm.

Hou het spannend

© Marc Verachtert

Boeiend voor kinderen en voor jezelf is om ineens een of enkele paadjes door het langer gelaten gras te maaien. Voor de kinderen zijn ze een regelrechte uitnodiging om achter elkaar aan te rennen of op ontdekkingstocht te gaan, op zoek naar bloemetjes en beestjes. Voor jou is het een makkelijk paadje om de wekelijks kortgeschoren plek te bereiken. Die wint trouwens aan attractiviteit met de bloeiende planten die zich tussen het gras ontwikkelen.

Het komt vanzelf

© Marc Verachtert

In de stroken of delen die minder vaak gemaaid worden, steken spontaan bloemen en kruiden de kop op. Toegegeven, er kunnen wat weken overheengaan. In elk gazon zitten namelijk al klavertjes, madeliefjes, brunel of bijenkorfjes en ereprijs verborgen. Ze wachten alleen op het meest gunstige moment om hun kop op te steken. Snel na de bloemen volgen ook bijtjes en andere insecten. Vlinders incluis. Bloemetjes en bijtjes, da’s een ideale match. De bloemen produceren nectar en stuifmeel. Voor de meeste bijen, van honing- tot wilde bijen en vlinders toe, is nectar noodzakelijk voedsel, de brandstof die hen toestaat om te vliegen. Het stuifmeel wordt door de meeste dan weer gebruikt om hun kroost groot te brengen. In ruil zorgen ze voor bestuiving van de bloemen.

Ontdek de natuur in eigen tuin

© Marc Verachtert

Bloemetjes en insecten maken een tuin eens zo boeiend om te ontdekken voor kinderen. Ze plukken graag bloemetjes om er trots mee naar mama of papa te stappen, een vaasje mee te vullen of een armbandje of kroontje mee te maken. Madeliefjes zijn daar trouwens ideaal voor. En wat insecten betreft: niets zo spannend als op avontuur gaan met een vangpotje of een vlindernetje. Wijs er hen wel op alle diertjes belangrijk zijn voor de gezondheid van de tuin en ze dus na grondige kennismaking weer vrij mogen kruipen of vliegen.