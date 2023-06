KRC Genk-aanwinst Alieu Fadera traint voor het eerst mee met zijn nieuwe ploegmaats

De kop is eraf voor Alieu Fadera. De 21-jarige Gambiaan, die door KRC Genk werd weggeplukt bij Zulte Waregem, werkte donderdag voor het goedkeurend oog van een honderdtal supporters zijn eerste training in blauw en wit af.

Voor die training splitste coach Wouter Vrancken zijn groep op in twee delen. De aanvallend ingestelde spelers stonden in de voormiddag op het veld van de Jos Vaessen Talent Academy, de verdedigende spelers gingen lopen en fietsen. In de namiddag worden de rollen omgekeerd.

Vrancken kon rekenen op een nagenoeg volledig fitte kern. Enkel Aziz Ouattara ontbrak nog steeds wegens ziekte. Vrijdag trainen de Genkies achter gesloten deuren, zaterdagnamiddag (16 uur) staat de eerste oefenwedstrijd van het seizoen op het programma. Op het veld van de buren van Termien is eerstenationaler KVK Tienen de sparringpartner.

Oefenwedstrijd tegen Zulte Waregem - Alieu Fadera mag zich al snel opmaken voor een confrontatie met zijn ex-club. Op 15 juli, net na de stage in het Nederlands-Limburgse Venray, ontvangt KRC Genk immers Zulte Waregem voor een oefenwedstrijd. Het duel wordt achter gesloten deuren gespeeld.

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey