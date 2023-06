Een nieuwe onthulling in het schandaal rond de visa voor veertien Iraniërs doet de positie van minister Hadja Lahbib opnieuw wankelen. De groenen roepen straks een meerderheidsoverleg samen waarin ze duidelijkheid vragen van de MR. Als die er niet komt, kan Lahbib vanmiddag serieus in de problemen komen in de Kamer.