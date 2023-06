Hoe de Giro Donne pas na een miraculeuze oplossing een week voor de start gered werd van pijnlijke afgelasting

Vrijdag gaat in Chianciano de 34ste editie van de Giro Donne van start, de Ronde van Italië voor vrouwen. Het had echter niet veel gescheeld of de iconische koers werd afgelast.

Ook in het wielrennen draait alles om geld. Door een gebrek aan financiële middelen moest de Italiaanse wielerbond vorige week een spoedvergadering bij elkaar roepen. Starlight, de organisator van de Giro Donne, smeekte namelijk om een investering van 730.000 euro vanuit de FIGC. Er was een gat in de boekhouding geboord door het plots afhaken van Infront Italia.

Dat bedrijf stond aan de wieg van de huidige organisatie van de Giro Donne, samen met Starlight. Hun doel was het promoten van de vrouwenkoers en het op de kaart zitten van hun rittenwedstrijd. Met succes want de voorbije jaren zakten quasi alle toppers af naar Italië. Vanaf 2024 komt de organisatie echter in handen van RCS Sport, dat alle grote Italiaanse koersen in handen heeft. RCS Sport telt 400.000 euro per jaar neer voor de Giro Donne.

© Getty Images,

Gevolg: exit Infront Italia. Gevolg: een financiële put. De Italiaanse wielerbond was echter niet zo happig om snel bij te springen. Ze realiseerden zich wel dat een afgelasting van de Giro Donne een kleine ramp zou zijn wegens geen WorldTour-statuut voor volgend jaar en dus ook geen financiële injectie van RCS Sport. Er kwam overleg, zonder resultaat. De Giro Donne leek een week voor de start ten dode opgeschreven...

Tot er een vierde partij op de proppen kwam: de Rai. De Italiaanse tv-zender besloot om de editie van dit jaar uit te zenden en daardoor een groot deel van de 730.000 euro te coveren. Opluchting bij de organisatie, de FIGC en het peloton.

De Giro Donne telt negen ritten en duurt tot 9 juli. Annemiek van Vleuten verdedigt haar eindzege van vorig jaar. Er staan vier Belgische rensters aan de start: Valerie Demey, Marthe Goossens, Britt Knaven en Justine Ghekiere. Vrouw in vorm Demi Vollering paste, net als Lotte Kopecky.