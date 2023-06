Vanaf 1 juli weer zwemmen in Plas van Kelchterhoef: “Als groene vlag uithangt”

Vanaf zaterdag 1 juli kan je tussen 10 en 18 uur weer zwemmen in De Plas van Kelchterhoef. Voorwaarde is dat de groene vlag uithangt. Bij een rode geldt een zwemverbod.

Een en ander maakt het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren bekend. Recent nog werd de kantine aan de rand van De Plas afgebroken. Die wordt vervangen door een sanitaire eenheid en foodtrucks waar je terecht kan voor drank of een hapje. De regels om er te mogen zwemmen zijn iets strakker dan voorheen. “Net zoals elders hebben we moeite om voldoende redders te vinden”, zegt burgemeester Alain Yzermans (Vooruit). “Daarom ook dat we gebruikmaken van rode en groene vlaggen. Veiligheid gaat in elk geval voor. We roepen de badgasten op de voorschriften na te leven en in de afgebakende zwemzone te blijven als de groene vlag uithangt. We lanceren ook nog eens oproep naar mensen met een reddersdiploma. Het is alleszins een mooie vakantiejob.”

De Plas is open van 1 juli tot 31 augustus dagelijks tussen 10 en 18 uur. Picknicken is toegelaten, barbecueën niet. Volgens schepen Jef Verpoorten (cd&v) mogen honden niet het water in en moeten ze aan de leiband blijven. Aan wandelaars wordt gevraagd niet af te wijken van vaste paden. (cn)