Inflatie zakt ruim een procentpunt tot 4,15 procent

De inflatie is in juni gedaald tot 4,15 procent tegenover 5,2 procent in mei. Dat meldt Statbel, het Belgische statistiekbureau, donderdag.

De belangrijkste prijsstijgingen kwamen in juni op het conto van motorbrandstoffen, brood en granen, suikerwaren, onderhoudsproducten, restaurants en cafés en private huur. Elektriciteit, aardgas, groenten, huisbrandolie, mobiele telefonie en alcoholische dranken hadden een verlagend effect op het indexcijfer, aldus Statbel.

De inflatie voor voeding is in het afgelopen jaar “sterk gestegen”. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) kwam uit 14,4 procent, al was dat een maand eerder wel nog 15,5 procent. Meer dan de helft van het inflatiecijfer is voor rekening van voeding.

De inflatie zonder energieproducten daalde van 9,3 procent in mei tot 8,70 procent. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, klokte af op 8,14 procent in juni, tegenover 8,70 procent in mei.