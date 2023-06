Wat een toptransfer: kampioen Kangoeroes Mechelen plukt Amerikaans talent weg uit de WNBA

Landskampioen en bekerwinnaar Kangoeroes Mechelen heeft zich versterkt met de Amerikaanse guard-forward Rae Burrell, die het voorbije jaar aan de slag was bij Los Angeles Sparks in de WNBA, zo maakte de club donderdag bekend.

De 23-jarige Burrell kwam vorig jaar als negende uit de draft en werd opgepikt door de Sparks, na vier seizoenen aan de universiteit van Tennessee. In haar eerste seizoen in de WNBA was ze goed voor een gemiddelde van 3,4 punten in 8,2 minuten. Nadien kwam ze nog uit voor het Australische Canberra Capitals.