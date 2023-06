GEMEENTERAAD. Steven Broekx (cd&v) wordt nieuwe schepen in Peer

Peer

Schepenwissel: Vanaf 1 september zal Lutgarde Ceyssens (cd&v) haar ontslag nemen als schepen en voorzitter van het bijzonder comité. Schepen Liesbet Diliën (cd&v) zal de functie als voorzitter overnemen, terwijl raadslid Steven Broekx (cd&v) het nieuwe gezicht wordt in het schepencollege. Deze 45-jarige projectmanager bij VITO uit het Peerse centrum en vader van drie kinderen krijgt de bevoegdheden duurzaamheid, innovatie, mobiliteit, mondiaal beleid, natuur en milieu, cultuur en erfgoed. De bevoegdheden op het vlak van welzijn en sociale thema’s worden gebundeld bij Diliën. Zij zal zich dus ontfermen over gezin, jeugd, onderwijs en senioren, maar ze blijft haar bevoegdheden voor evenementen en verenigingen behouden.

Financiën: Schepen voor Financiën Raf Nelis (cd&v) presenteerde de afgesloten rekeningen voor 2022 van stad en OCMW. “Het einde van de coronacrisis, maar het begin van een extreme inflatie.” Zo stond hij stil bij het overschot in de dagdagelijkse werking van 2,5 miljoen euro. Dit exploitatieoverschot ligt 1,5 miljoen lager, wat voor groot deel te wijten is aan die inflatie. “De indexering van de lonen van het gemeentepersoneel zorgt voor stijgende uitgaven, terwijl het effect van de indexering op de inning van de personenbelasting nog niet meteen voor hogere inkomsten zorgt. Daarnaast weegt ook de toenemende vergrijzing.” In 2022 investeerde de stad ruim 7 miljoen. “In het meerjarenplan voorzagen we 60 miljoen aan investeringen waarvan we nu de helft hebben gerealiseerd. Ruim 15 miljoen euro werd verschoven naar 2023. Hierbij gaat een hoofdbrok naar de afwerking van het nieuwe dienstencentrum dat in september opent. Ondanks het financiële klimaat zitten we met de investeringen op schema en blijft onze schuldpositie stabiel. De belasting voor de inwoners zal dus niet stijgen.” Vorig jaar wordt afgesloten met een beschikbaar budgettair resultaat van bijna 12 miljoen euro en een autofinancieringsmarge van 1,5 miljoen euro. Er is 14 miljoen euro in kas, maar om de geplande investeringen te kunnen doen wordt er dit jaar 2 miljoen euro extra geleend.

Vervoer: Schepen voor Mobiliteit Sigrid Cornelissen (cd&v) stelde voor om het voorlopig ontwerp van het Regionaal Mobiliteitsplan gunstig te adviseren. “Het is goed onderbouwd en er is grotendeels rekening gehouden met de aandachtspunten die we hebben aangekaart”, motiveerde ze. “Zo zal de ontsluiting van Wijchmaal worden onderzocht, en is er om het half uur een busaansluiting via de Peerderbaan (n73) op de Noord-Zuid-as tussen Pelt en Hasselt. De aanvullende lijn Grote-Brogel werd prioritair aan de wenslijst toegevoegd.” Onafhankelijk raadslid Peter Smeets beklemtoonde dat de enige oplossing voor Wijchmaal een zuidelijke omleidingsweg is. Samen met oppositieraadslid Dominique Vanderhoydonck (Appel) drukte hij ook zijn ongerustheid uit over de gevolgen voor de campus Sint-Elisabeth. ”Zeker nu blijkt dat chauffeurs voor aangepast leerlingenvervoer steeds moeilijker te vinden zijn, verhoogt de druk op het openbaar vervoer”, stelde Smeets. “Op wandelafstand aan de Peerderbaan komen goed uitgeruste bushaltes met elk half uur een bus, het dubbele van nu. Door het busvervoer weg te trekken uit het centrum verhoogt ook de verkeersveiligheid in die schoolomgeving.”