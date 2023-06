Loena Hendrickx schaatst Grand Prix-wedstrijden in de VS en China

Kunstschaatsster Loena Hendrickx doet het komende seizoen mee aan Grand Prix-wedstrijden in de Verenigde Staten en China. Van 20 tot 22 oktober schaatst Hendrickx Skate America en van 10 tot 12 november de wedstrijd om de Cup of China.

De nummer drie van het laatste wereldkampioenschap is daarvoor uitgenodigd door de Internationale Schaatsunie ISU. De Grand Prix-finale met de beste zes kunstschaatssters wordt van 7 tot 10 december in Peking gehouden.

Bij Skate America in Allen in de staat Texas is de jonge Amerikaanse Isabeau Levito haar voornaamste tegenstander. Levito werd bij het WK in Japan tweede. In Chongqing treft Hendrickx de Japanse Mai Mihara, vorig seizoen winnares van de Grand Prix-finale. Verder verschijnt in China de Zuid-Koreaanse Yelim Kim op het ijs.

Het deelnemersveld van de Grand Prix-wedstrijden is een exclusief gezelschap. Vorig jaar werd Hendrickx voor het eerst uitgenodigd. Toen eindigde ze in de finale als derde.