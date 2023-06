GEMEENTERAAD. Lummen investeert 1.720.000 euro in Studio Mudanza

Lummen

Meerjarenplan: Het was een van de langste zittingen van de afgelopen 30 jaar en net voor middernacht deed de laatste het licht uit. Schepen Dirk Snyers (cd&v): “We voorzien ruim 400.000 euro voor de aankoop van het handelspand in Meldert. Voor de relighting van De Kaelen Dries en de sporthal maken we 155.000 euro vrij. De terugverdientijd bedraagt zes jaar. We investeren 80.000 euro vooral voor bureaustoelen. Voor het renovatieproject van GCOC Oosterhof wordt een aanvullend budget van 614.000 euro vrijgemaakt omwille van de stijgende bouwprijzen. Het oude gedeelte wordt gesloopt en we voorzien ook de nodige ruimte voor Studio Mudanza (de vroegere stedelijke academie, nvdr). De kostprijs van deze uitbreiding ramen we op 1.720.000 euro”, zei schepen Snijers.

JAC: Het voorstel om verder samen te werken met CAW Limburg (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) werd unaniem goedgekeurd. Schepen van Welzijn Heidi Lamotte (cd&v): “Momenteel werkt een medewerker van het JAC (Jongerenadviescentrum) al één dag per week in onze gemeente en dat loopt goed. De JAC-werking zal nu doorlopen tot 31 december 2025 en de kosten worden verhoogd van 12.000 naar 14.000 euro per jaar. De medewerker begeleidde al 29 jongeren die het moeilijk hadden. Per dag kunnen maximaal zeven jongeren anoniem bij de medewerker terecht”, vertelt Heidi Lamotte.

Kerktoren: Aan de toren en het schip van de kerk van Lummen moeten onderhouds- en herstellingswerken gebeuren. Architect en voorzitter van de heemkring Davy Stroobants stelde een lastenboek op. Schepen van Patrimonium Wim Vangeel (cd&v): “Omdat de toren eigendom is van de gemeente worden de werken opgesplitst. De kostprijs wordt geraamd op 417.000 euro met een subsidie van 128.000 euro. Het aandeel van de gemeente bedraagt 150.000 euro en wij krijgen 47.000 euro steun”, weet schepen Vangeel.