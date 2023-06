EUROPESE SPELEN. Gabriel De Coster stoot door naar halve finales in kajak slalom: “Niet beste gevoel”

Gabriel De Coster heeft zich donderdag op de Europese Spelen in het Poolse Krakau gekwalificeerd voor de halve finales in het kajak slalom. Hij eindigde in de eerste run als 29e op 64 deelnemers. Dat volstond net om met de top 30 rechtstreeks door te stoten. De overigen moeten zich via de tweede run trachten te plaatsen.

De Coster finishte op het parcours in het Kolna Sports Centre in 90.71. Hij was daarmee bijna zeven seconden trager dan de Zwitser Martin Dougoud, die met 83.98 de toptijd noteerde. Zaterdag worden de halve finales en finale afgewerkt.

“Ik had niet het beste gevoel”, reageert De Coster, die als 41e van start ging. “Maar de halve finale is weer een heel andere wedstrijd. Ik moet bij de eerste tien eindigen om de finale te bereiken. Dat is mijn ambitie en daarna is alles mogelijk.”

Op de Europese Spelen ligt één ticket klaar voor de Olympische Spelen in Parijs. Later in het seizoen volgt een nieuwe en betere kans op het WK in Londen. De Coster was er in 2021 al bij op de Spelen in Tokio. “Ik heb er niet de uitslag behaald die ik wilde (22e, red). Dus ik wil zeker terugkeren en beter doen”, zegt hij. “Ik voel mij nu veel sterker dan twee jaar geleden. Ik kan nu volledig focussen op de sport met de ondersteuning van Topsport Vlaanderen. Zowel fysiek, mentaal als technisch heb ik een grote stap vooruitgezet.”