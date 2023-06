Vier op de vijf Belgen verkiezen digitaal betalen boven cash geld

Contactloze betalingen, die tijdens de gezondheidscrisis een boost kregen, stijgen nog steeds in populariteit. Voor 38 procent van de Belgen is het de favoriete betaalmogelijkheid, zo blijkt uit de Digital Payments Barometer.

Terwijl contactloze kaartbetalingen voor 2020 met moeite werden gebruikt, zijn die inmiddels de norm geworden. Voor de gezondheidscrisis had al 47 procent van de Belgen minstens een keer contactloos een bankkaart gebruikt in een fysieke winkel. Vorig jaar was dat 74 procent en nu 79 procent.

Digitaal betalen is de favoriet van 83 procent van de respondenten, zo blijkt. Niet enkel bankkaarten, maar ook smartphones, QR-codes en cryptomunten worden vaak bovengehaald. Gemiddeld betalen Belgen dubbel zo vaak elektronisch in fysieke winkels dan met cash.

Ook online aankopen zitten nog steeds in de lift. Vier op de vijf Belgen bestellen via het internet en halen daarvoor hun debetkaart, bankapp of creditcard boven.

Dit blijkt allemaal uit de Digital Payments Barometer, een onderzoek van studiebureau Ipsos en de Vrije Universiteit Brussel. De bevraging werd in maart online en telefonisch bij 1.187 Belgen afgenomen in opdracht van bankenkoepel Febelfin, Bancontact Payconiq Company, Mastercard, Visa en Worldline.