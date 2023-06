Regering stelt akkoord met Engie voor: “Bevoorrading van ons land is nog nooit zo zeker geweest als vandaag”

Engie wou in het kader van de verlenging van de kerncentrales Tihange 3 en Doel 4 ook zekerheid over de kost van alle kernafval. Die onzekerheid woog immers op de beurskoers van het bedrijf. De Belgische overheid wil dan weer zekerheid dat de belastingbetaler niet zal moeten opdraaien voor de toekomstige kosten en wil een risicopremie.

De kostprijs voor het afval werd uiteindelijk afgeklopt op 15 miljard euro. Dat is inclusief een risicopremie van 43 procent. Ter vergelijking: in Duitsland werd een soortgelijke risicopremie afgesproken, daar bedraagt die 35 procent.

De betaling aan de Belgische staat gebeurt in twee schijven. In 2024 voor het afval van categorie B en C (laag- en middelactief langlevend afval en hoogradioactief langlevend afval), bij de start van de levensduurverlenging voor afval categorie A (laag- en middelactief kortlevend afval).

In een toelichting aan analisten zei Engie-CEO Catherine MacGregor dat de 15 miljard euro het bedrijf beschermt tegen “toekomstige risico-evoluties”. De topvrouw zei “erg tevreden” te zijn met het akkoord over de verwerking van het afval.

De 15 miljard dollar komt bovenop de bedragen voorzien voor de ontmanteling van de kerncentrales van Engie in ons land en waarvoor het bedrijf de volledige kosten draagt. Alles samen - afval en ontmanteling - komt dat neer op minstens 23 miljard euro aan totale nucelaire verplichtingen.

N-VA: “Enorme factuur”

Het akkoord krijgt een onvoldoende van N-VA-Kamerlid Bert Wollants. “Het is een mini-verlenging die de belastingbetaler een enorme factuur in de nek draait”’, klinkt het. De verlenging van twee kerncentrales verzekert onvoldoende de energiebevoorrading, zegt het N-VA-Kamerlid. Er blijft ook onduidelijkheid over de kost van de berging van het nucleair afval, vindt Wollants. “De belastingbetaler heeft er het raden naar welke factuur hem in de nek gedraaid wordt”.