Grote honden- en kattenkwekerij Hoeve Hoogland in Kasterlee verliest erkenning

Hoeve Hoogland, zoals de kwekerij officieel heet, en beter bekend als Felicanis, is geen kleine speler in de sector: bij de laatste controle waren er bijna 600 honden en 100 katten aanwezig. Tijdens die controle troffen de inspecteurs echter ook verschillende kadavers aan, en andere ernstige inbreuken op het dierenwelzijn. De kwekerij had na eerdere vaststellingen al maatregelen opgelegd gekregen, maar volgens Weyts is er te weinig verbetering merkbaar en is een intrekking van de erkenning dus aan de orde.

Hoeve Hoogland is al de zesde kwekerij die dit jaar zijn erkenning verliest. Volgens Weyts gebeuren er steeds meer controles en volgen indien nodig ook strenge straffen. “Er is tegenwoordig een hogere pakkans, omdat we meer controleurs hebben aangeworven en dus meer controles kunnen doen”, zegt hij. “Er zijn duidelijke spelregels, en uitbaters krijgen vaak ook meerdere waarschuwingen. Maar wie niet luisteren wil, moet voelen. Commerciële belangen gaan niet boven dierenwelzijn. We laten dit soort praktijken niet blauw-blauw en grijpen in tegen fokkers die hun dieren niet goed verzorgen.”

De uitbater krijgt ook een verbod van twee jaar opgelegd, zodat hij niet zomaar een nieuwe kwekerij kan beginnen.

