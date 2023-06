Rijdt Mathieu van der Poel de Tour wel uit? “Je weet dat hij het WK als hoofddoel heeft aangestipt”

Mathieu van der Poel doet zaterdag een gooi naar de gele trui in de Tour, met een pittige aankomst in Bilbao. Maar de grote vraag blijft: rijdt de favoriet voor het WK de Tour wel uit?

De Ronde van Frankrijk eindigt op 23 juli. Twee weken later - op 6 augustus - strijdt het peloton om de regenboogtrui in Glasgow. En nog eens een week later doet Van der Poel mee aan het WK mountainbik op dezelfde locatie.

“Nee, ik ben daar richting de Tour de France niet mee bezig”, aldus bondscoach Koos Moerenhout bij In De Leiderstrui over de ‘work load’ van de Nederlander. “Die jongens zijn met hun ploeg en die gaan de Tour rijden zoals ze denken dat ze die moeten rijden. Je weet echter wel dat Mathieu het WK als hoofddoel heeft aangestipt, dus je weet zeker ook wel dat zij ervoor zorgen dat hij er op een goede manier naartoe kan leven. Daar hebben we wel contact over, maar we hebben het ook nog wel over een flinke tijdspanne. Er kan nog van alles gebeuren. Je kan vallen, het kan zijn dat je té diep moet gaan, je kunt er wel héél goed uitkomen. Dat is iets dat je nu nog niet kan zien.”

De omloop in Schotland zou Van der Poel alvast moeten liggen. “Glasgow is een lastig parcours”, klinkt het. “Het is veel op en af, draaien en keren en 270 kilometer; ik zal niet zeggen dat het helemaal uit elkaar gereden wordt, maar het leent zich wel tot koersen. Qua hoogtemeters zit het tussen Leuven en Wollongong in, dus ik verwacht dat het een heel explosief parcours zal zijn.”

“De combinatie met het WK mountainbike maakt het lastig, maar de volgorde is voor Mathieu wel iets makkelijker om te doen. Als het eerst mountainbiken was geweest, dan was het een moeilijkere opgave geweest. En, hij hoeft geen wereldkampioen te worden, het is vooral punten pakken voor de Olympische Spelen”, aldus nog Moerenhout.