Twee podia en verschillende zones van Rock Werchter draaien volledig op groene stroom

Een combinatie van zonnepanelen aan de inkom, netstroom en drie superbatterijen zorgen voor de elektriciteit van verschillende zones en twee podia. Zo draaien onder andere de North West Walls site, Casa Bacardi en een deel van de catering en backstage op lokale groene energie. “Op die manier bouwen we de inzet van fossiele brandstoffen verder af en zetten we weer een mooie stap richting een nog duurzamer festival”, zegt festivaldirecteur Yo Van Saet.

Na Werchter Parklife in 2021 en Rock Werchter 2022 slaat organisator Live Nation opnieuw de handen in elkaar met Bolt. Samen proberen ze het festival zo veel mogelijk van lokaal opgewekte stroom te voorzien. “Vorige jaren draaiden Werchter Parklife en Rock Werchter achter de schermen op lokale groene stroom”, zegt festivaldirecteur Yo Van Saet. “We hebben daar veel kennis uitgehaald en zijn samen met Bolt op zoek gegaan naar de volgende stap.”

“We installeerden twee nieuwe netaansluitingen en er liggen zeventig zonnepanelen aan de inkom van het festivalpark”, zegt Van Saet. “De opgewekte energie wordt meteen ter plaatse ingezet. Op die manier bouwen we de inzet van fossiele brandstoffen verder af en zetten we weer een mooie stap richting een nog duurzamer festival.”

Van afval tot stroom

Niet enkel de energie van het festival wordt wat duurzamer. “Al het organisch afval van artiest-, crew- en vipkeukens worden apart ingezameld”, zegt Pieterjan Verhaeghen, CEO van Bolt. “Dat afval komt terecht bij Ecowerf in Leuven waar het wordt verwerkt in een biovergister tot elektriciteit, dat op zijn beurt terechtkomt bij huishoudens in België. Elk jaar proberen we de lat wat hoger te leggen.”