Lanaken

Het proefproject Bokesbar, waarbij leerlingen van vrije basisschool ’t Bieske in Gellik ’s ochtends zelf een ‘boke’ konden smeren als ze een lege brooddoos hadden of zin hadden in een verse boterham, bleek een succes. Het wordt volgend schooljaar uitgerold naar andere scholen in Lanaken, zodat niemand met honger op de schoolbanken moet zitten.