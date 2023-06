Proximus rolt fibernetwerk uit in heel het land: tot tien keer sneller internet

Proximus gaat de snelheid van het internet via het vaste glasvezelnetwerk in heel het land optrekken. Klanten met het duurste pakket zien hun topsnelheden zo bijna vertienvoudigen.

De telecomoperator lanceert de fibertechnologie van 10 Gigabit per seconde (Gbps) in heel het land, althans in de gebieden waar er fiberdekking is. Die snelheid is wel enkel beschikbaar in de duurste formule en enkel voor klanten met een pack, zo meldt het bedrijf donderdag in een persbericht.

Eerder was er een test met 250 klanten in Antwerpen, Gent, Brussel, Luik of Namen voor dit internet. De 10 Gbps-fibertechnologie maakt in de praktijk snelheden mogelijk tot 8,5 Gbps downstream en 1 Gbps upstream. Nu wordt die technologie vanaf 10 juli beschikbaar in alle gebieden waar er fiberdekking is.

Proximus integreert het in nieuwe ‘Flex Fiber’-packs voor de residentiële klanten. Bestaande klanten krijgen automatisch hogere snelheden, klinkt het.

‘Mega Fiber’ is inbegrepen in het standaardpakket. Het gaat om download- en uploadsnelheden van telkens 500 Megabit per seconde (Mbps). Voor 15 euro per maand extra is er ‘Giga Fiber’ met 2,5 Gbps voor download en 500 Mbps voor upload. ‘Ultra Fiber’ komt er voor 42 euro extra per maand met de 8,5 Gbps bij downloaden en 1,5 Gbps voor het uploaden van bestanden.

Volgens Proximus zullen de bestaande klanten met ‘Flex Fiber’ hun pack behouden met een upgrade naar de 500/500 Mbps voor de standaardervaring (voorheen 350/50 Mbps) of naar 1 Gbps/500 Mbps voor de duurdere gigabitervaring (voorheen 1 Gbps/100 Mbps). Dat is afhankelijk van de samenstelling van hun huidige pack.

Voor glasvezelklanten die hun internetverbinding niet in een pack hebben, zijn er geen hogere snelheden. “Voor klanten die enkel een internetproduct met fiber hebben, verandert er op dit moment niets”, aldus de woordvoerder. “Voor mensen met een pack gaan we de mogelijkheden van de technologie beter benutten en de snelheidsknop opendraaien. De meerderheid van de fiberklanten heeft een pack.”